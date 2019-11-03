أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة أسماء عبدالله، تفهمها لدواعي إصدار واشنطن قرارا بتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان، مشددة على أن الحكومة السودانية الجديدة في السودان ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والدفع بها نحو آفاق أرحب، وقالت، لدى استقبالها اليوم، القائم بالأعمال الأمريكي، براين شوكان، إن الحكومة السودانية مهتمة بأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكرت وزراة الخارجية السودانية في بيان، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية ووضع أطرا جديدة للتعاون بين البلدين.

وأكدت وزيرة خارجية السودان أهمية النظر إلى التطورات الإيجابية في البلاد، مضيفة أن الحكومة الحالية وشعب السودان لا علاقة لهم بالإرهاب، ويتحملون وزر أخطاء الحكومة السابقة.

وعبرت عن أملها في أن تقوم الحكومة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة.

من جانبه، قال شوكان، إن إعلان حالة طوارئ تجاه دولة ما هو إجراء يتخذه الرئيس الأمريكي ليتمكن من فرض عقوبات استثنائية على هذه الدولة، موضحا أن "أمر الطوارئ يستمر في العادة لمدة عام واحد، ويتعين بالتالي تجديده كل عام لتستمر الإجراءات التي فُرضت بموجبه"، مشيرا إلى أنه كانت هناك حاجة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان، قبل انتهائها في 3 نوفمبر من كل عام، لضمان استمرار العقوبات الخاصة بدارفور، لحين اتخاذ قرار بإلغائها.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي، إلى أنه "كان لابد أن يصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا يؤكد فيه أن أعمال وتصرفات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا"، موضحا أن "قرار ترامب لم يُعد فرض العقوبات الاقتصادية التي ألغاها بقراره عام 2017، ولكنه مدد حالة الطوارئ المفروضة تجاه السودان لعام آخر، ليتيح لعقوبات دارفور المفروضة بناء على إعلان حالة الطوارئ أن تظل نافذة وسارية، وبالتالي جاءت اللغة على النحو الذي يفيد بأن تصرفات وأفعال حكومة السودان تشكل تهديدا للأمن، مما يوجب استمرار فرض حالة الطواري".

وشدد شوكان، على أن هناك مساع لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت.

وفي سياق آخر، أعربت وزيرة الخارجية السودانية، عن تطلعها لتنمية وتعزيز العلاقات بين السودان وبيلاروسيا، وتسلمت عبدالله، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد، سفير جمهورية بيلاروسيا غير مقيم بالسودان، سيرجي ترنتيف، حيث تمنت له فترة عمل مثمرة في السودان، متعهدة بالعمل على تسهيل مهمته خلال فترة تمثيله لبلده في السودان.

من جانبه، عبر سفير بيلاروسيا عن سعادته باختياره سفيرا لبلاده لدى السودان، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تعزيز العلاقات بين البلدين، وأضاف أنه يعتزم تعزيز سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات من بينها الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والتدريب وبناء القدرات.