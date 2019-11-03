أمرت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب، المحامي العام لنيابات المنوفية، حبس ربة منزل وعشيقها بقرية الغنامية التابعة لمركز أشمون، لقتلها زوجها بمعاونة عشيقها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة المنوفية، بقيادة اللواء محمد عمارة، مدير المباحث، وتحت إشراف اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، القبض على ربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج بقرية الغنامية بمركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

وتعود أحداث الواقعة، إلى قيام ربة المنزل في معاونة عشيقها وإعداد كمين لقتل زوجها، ويدعى "م. ش"، 42 عاما، مقيم بقرية الغنامية بأشمون، حيث ضرباه وقتلاه بعد مشاجرة بينهم، وقاما بإلقاءه في البحر من أعلى كوبري بنها، ونقلا الجثة في سيارة كان يستقلها القاتل.

عقب القبض على المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وكثفت مباحث المنوفية الإجراءات والبحث للوصول إلى جثة المجني في الترع والبحار المحيطة، حتى تم العثور على الجثمان في بحر زفتى بمحافظة الغربية، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

اصطحبت مباحث المنوفية، اليوم الأحد، ربة المنزل وعشيقها لعمل تمثيل للجريمة في القرية، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وانتقلوا بعدها إلى مكان إلقاء الجثة في البحر، ثم قامت القوات بنقلهما إلى محبسهما مرة أخرى.