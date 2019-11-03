اجتمع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المنتج أحمد الجابري للتعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة، وبداية التعاون عبر إنتاج مسلسلين جدد يتم الدفع بهما قريبا على الشاشة.

وجرى الكشف عن تفاصيل المسلسل الأول باسم "رحيل زهرة"، يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب ويخرجه حسني صالح، وينتمي للدراما الصعيدي يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، في إطار صعيدي والعمل بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض، وفنانين آخرين، التصوير سينطلق الأسبوع المقبل في العديد من الأماكن داخل القاهرة وأيضاً خارجها مثل حلايب وشلاتين، الأقصر، الواحات، تيراني، وكوم أمبو.

كما يحتوى المسلسل على 30 أغنية كتبهم عبد الرحمن الأبنودى قبل وفاته، وتغنيهم المطربة ياسمين عليو.

يأتي هذا التعاون بعد أن أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي من خلال إعلانها عن تمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية مثل المنتجة مها سليم فى مسلسل شبر ميه وأيضا الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج أحمد عبد العاطي. والمنتج ريمون مقار في مسلسل قيد عائلي إضافة لمسلسل الزعيم عادل إمام "فالنتينو" من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.

وقال مرسي، إن الشراكات والتعاقدات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع من أجل إثراء الدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

وأضاف أن السوق المصري والعربي يتسع لإضافة تجارب إنتاجية أخرى من أجل دراما هادفة يتم عرضها طوال شهور العام وليس فقط خلال شهر رمضان المعظم وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل.