قررت محكمة جنايات البحرالأحمر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائح إستوني الجنسية متهم بقتل والدته داخل قرية سياحية بالغردقة، وحجز الحكم إلى جلسة 6 نوفمبر، وذلك بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية.

كان المحامي العام الأول لنيابات البحرالأحمر، قرر إحالة سائح إستوني الجنسية لمحكمة الجنايات في واقعة قتل والدته داخل غرفتها بقرية سياحية شهيرة بالغردقة.

تعود أحداث الواقعة عندما اكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الغردقة أن جريمة القتل وقعت داخل حمام فندق سياحي شهير بالغردقة، وأن المتهم قتل والدته، وذلك بالتعدي عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي برأسها حتى لقيت مصرعها داخل حمام غرفة القرية السياحيّة، وبعد أن انتهى من فعلته استحم فوق جثتها داخل حمام الغرفة بالفندق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم، والمجني عليها والدته، كانا في إجازة سياحية بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، وأن المتهم منذ وصوله يتناول الخمور، وقبل ارتكابه للواقعة كان في حالة سُكر، وحدثت مشادة كلامية مع والدته.