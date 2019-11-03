قتل أربعة أشخاص، بينهم النائب عن مدينة جيبو في شمال بوركينا فاسو، اليوم، في كمين وفق مصادر متطابقة.

وجيبو كبرى مدن منطقة سوم التي تتعرض لهجمات إرهابية، وقال مصدر إداري لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن "النائب عن جيبو (أومارو ديكو) وثلاثة من رفاقه قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرابة الساعة 12:00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) عند تقاطع جيبو نامسيجويا".

وأشار مصدر أمني، إلى أن "سيارة النائب تعرضت لكمين في قرية جاسكيندي"، موضحا أن القتلى الثلاثة الآخرين هم "سائق النائب وقريب له وموظف في البلدية".

وتؤدي طريق جيبو نامسيجويا إلى العاصمة واجادوجو، وتبعد نامسيجويا حوالي 200 كلم من العاصمة.

وفي 27 أكتوبر الماضي، قتل 15 مدنيا في منطقة سوم بأيدي مسلحين ما دفع سكانا إلى الفرار نحو جيبو. وفرض حظر للتجول في جيبو منذ أكثر من عام.

وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 سنوات أعمال عنف تنسب إلى مجموعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابيين. ومنذ بداية 2015، أسفرت الهجمات الإرهابية وخصوصا في شمال البلاد وشرقها عن نحو 635 قتيلا.