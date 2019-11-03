قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع التأمين الصحي بّدأ في محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى، حيث تستهدف المرحلة الأولى عدة محافظات رئيسية مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، موضحًا أن هناك عدة عوامل ساعدت على أن تكون بورسعيد أول محافظة يتم بها بدء التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "الحكاية"، أن التعداد السكاني لبورسعيد ليس كبيرًا، كما أنها غير متنامية الأطراف من الناحية الجغرافية، وليس بها مراكز أو قرى أو نجوع، ولذلك كانت مثالا جيدا ونموذجا استرشاديا يتم فيه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل تعميمه إلى باقي المحافظات.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن محافظة بورسعيد ما زالت حتى الآن في طور التجريبي في منظومة التأمين الصحي الشامل، وسيستمر ذلك حتى الشهر المقبل حيث سيتم تطبيقه بشكل رسمي، موضحًا أنه بالرغم من أن المنظومة ما زالت في طور التجريبي في بورسعيد إلا أنها مطبقة بشكل كامل، سواء من تحصيل الاشتراكات أو إجراء العمليات أو تجهيز المنشآت الطبية.

وتابع: "هناك 8 مستشفيات و22 وحدة تعمل ضمن التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وبكفاءة عالية تمامًا سواء من الأجهزة أو المعدات أو المستشفيات أو الأطقم الطبية الموجودة، وهناك أطقم تمريض تم إرسالها للخارج من أجل التدريب، فضلًا عن وجود عدد كبير من الأطباء والدكاترة والاستشاريين في بورسعيد".

وواصل: "المحافظات الأخرى اللي بصدد التطبيق فيها التأمين الصحي الشامل في المراحل المقبلة، أطقمها الصحية يتم تدريبها في بورسعيد تحت مظلة النظام التجريبي، وسيتم بإذن الله في مارس المقبل تطبيق المنظومة بشكل تجريبي في جنوب سيناء والأقصر".