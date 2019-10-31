رئيس تونس يعين أعضاء ديوان الرئاسة الجديد

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم، أسماء أعضاء الديوان الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن الاختيارات تمت وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة الرئاسة.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه تقرر تكليف طارق بالطيب بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، وتعيين عبدالرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، ورشيدة النيفر مستشارة لشؤون الإعلام والاتصال.

كما تقرر تعيين نادية عكاشة مستشارة للشئون القانونية، وطارق الحناشي مديرا للمراسم.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، اجتمع السبت الماضي، بعدد من قادة الأحزاب لتبادل وجهات النظر في عدد من المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتحقيق أهداف الثورة.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، إن سعيد أكد على ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتشكيل حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، وتلبي آمال الشعب التونسي بعيدا عن المصالح الحزبية وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور.

واجتمع سعيد اليوم بزهير المغزاوي، الأمين العام لحزب حركة الشعب، الذي قدم لرئيس الدولة تصورات حركة الشعب لمستقبل الحكم في تونس، ورؤية الحزب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، كما اجتمع بالمتحدث الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، وعبداللطيف العلوي عضو الهيئة التسييرية للائتلاف