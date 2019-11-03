قال الفنان محمد الشرنوبي، إن الشركة المنتجة التي كان يتعامل معها تقدمت بشكوى ضده في نقابة الموسيقيين عقب غنائه أغنية في فيلم الممر، موضحًا أنه تقدم لنقابة الموسيقيين بصورة تُثبت أن صاحبة الشركة كانت في الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية، وهذا يعني أن الغناء كان بعلم الشركة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأوضح الشرنوبي، أنه ترك العمل بالشركة لعدم رغبته في الاستمرار في العمل معهم، ورفع دعوة في المحكمة الاقتصادية لفسخ العقد، مضيفًا: "أنا غلطان ومعترف بغلطي، بس الشرط الجزائي كبير جدا 600 ألف دولار، بس محدش يقدر يوقفني عن الغناء غير نقابة الموسيقيين فقط، ومتأكد إن هاني شاكر واقف وراء الفن بشكل حقيقي وأنا قدمت للنقابة المستندات اللي معايا".

وعن إمضائه بمثل هذه القيمة في الشرط الجزائي، قال: "كنت مآمن للشخص اللي كان أقرب حد ليا، وأنا غلطان إني مضيت"، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم إخطاره رسميا بمنعه من الغناء، ولم يتم اخطاره بأي شيء من نقابة الموسيقيين.