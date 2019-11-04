أشاد الدكتور خالد توفيق عثمان رئيس الهيئة الزراعية المصرية بالإقبال الكبير من قبل الجماهير والمربيين على المستوى العربي والعالمي في ختام فعاليات المهرجان القومي والبطولة الدولية الـ21 لجمال الخيول العربية الأصيلة اليوم، بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة.

وقال رئيس الهيئة الزراعية المصرية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه النسخة تميزت بحضور عدد كبير من الجماهير والمربيين عن سابقتها خلال منافسات العام الماضي، لاسيما أنه يشارك في فعالياتها حوالي 300 حصان يتنافسون على نيل شرف الفوز بلقب البطولة، التي تؤهل الفائز للمشاركة في بطولة العالم.

وأضاف توفيق، أنه بجانب الحضور الجماهيري والمشاركة الفعالة من قبل المربين فقد شهد المهرجان إقبالا كبيرا أيضا من العديد من دول العالم من حيث التغطية الإعلامية، ومن بينها إيطاليا وأمريكا.

وأكد توفيق أن هدف محطة الزهراء الرئيسي هو الحفاظ على المورد الوراثي للخيل العربي الأصيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة الزراعية المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير المحطة على المستوى البيئي بجانب تنمية الخيل العربي المصري بصفة رئيسية.

من جانبه، أكد رئيس المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة "واهو" بتر بوند، أن مهرجان جمال الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية، يشهد تطورا كبيرا كل عام، لافتا إلى حرصه الشديد على حضور فعاليات المهرجانات الكبرى للخيول العربية الأصيلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن بينها المهرجان القومي والبطولة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة الذي اختتم فعالياته اليوم، في نسخته الـ21.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه يتابع نشاط محطة الزهراء لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة، وسعيد بالإنتاج الجيد للمربين بجانب الدور الفعال الذي تتخذه في تسجيل أنساب الخيول العربية الأصيلة، موجها الشكر للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة على حسن التنظيم والاستضافة.

يذكر أن مؤسسة "واهو" للخيول هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل الحصان العربي في دول العالم، والتي لديها هيئات تسجيل، وتعتبر قرارات المنظمة إلزامية لجميع أعضائها.