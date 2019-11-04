بدأت أمس فعاليات قافلة جسور الخير 6 الطبية والبيطرية في مدينة دهب، والتي تنظمها جامعة المنصورة بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 2 - 6 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي – نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع كل من شركتي سيديكو وفاركو للأدوية.

وقال الدكتور عادل التابعي زغلول، المدير الفني للقافلة، إنها شهدت إقبالاً من أهالي المدينة والمناطق المُحيطة بها حيث تم توقيع الكشف الطبي على 333 حالة من الأهالي في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة القلب، الكلى والمسالك البولية، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة).

وأضاف أنه تم صرف العلاج لهم بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك تحويل 6 حالات لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تقديم توعية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية حول مشكلة تسوس وتصبغ وتلون الأسنان وطرق علاجها وكيفية استخدام فرشاة الأسنان وكيفية المحافظة عليها.

وقال الدكتور عبد المنعم منتصر – وكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع، إن القافلة الطبية البيطرية زارت بعض التجمعات بالبلوهول ووادي البيضا عن توقيع الكشف الطبي البيطري على 500 رأس من الماعز و400 من الجمال وقد تم صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربين بهذه التجمعات.

يذكر أن سلسلة قوافل جسور الخير التي تنظمها جامعة المنصورة منذ عام 2018م تأتي في إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات لنشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية، ودعماً وتبنياً للمبادرات الرئاسية، وتحقيقاً لمبدأ مُساهمة الجامعات المصرية وقيامها بدورها المجتمعي في سبيل نشر وتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد من مُدن وقُرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.