أكدت وزيرة الصحة والسكان، أنها ستقعد جلسات حوار مع نقابة الأطباء حول التكليف الجديد للأطباء، والذي رفضته نقابة الأطباء في بيان لها، حيث قالت "هقعد مع النقابة أكثر من جلسه وإن شاء الله تبقى الأمور كويسة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضافت أن التكليف الجديد ينص على إلحاق 100% من الأطباء البشريين الخريجين بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" وذلك من اليوم الأول للتسجيل بالزمالة واستلام العمل بالمستشفى، ويتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية في أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب في محافظة تدريبه.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه في حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه في أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب في المديرية التابع لها، حيث يقضي الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و 3 أشهر بأحد وحدات الرعاية الأساسية سنويًا، وذلك بالنسبة لكافة التخصصات باستثناء تخصص الأسرة.

وأوضحت أن الطبيب المتخصص في طب الأسرة يقضي 3 أشهر في قسم الطوارئ بالمستشفى و9 أشهر في الوحدة، وفيما يخص التخصصات الملحة ومنها " التخدير، الرعاية المركزة، والطوارئ"، يقضي الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية، دون العمل تماماً في وحدات الرعاية الأساسية.

وأكدت أن ذلك يأتي من أجل صقل الأطباء المصريين بالخبرات ومهارات العمل، وتحقيق نوع من الاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل نظرًا للعجز الشديد الذي تعاني منه وزارة الصحة من الأطباء بسبب قلة عدد خريجي كليات الطب، مضيفة: "معتقدش إن الأطباء هيزعلوا لما أقولهم إنه سيتم تدريبكم وتأهيلكم وتعليمكم على حساب الدولة، وكمان تعليم اللي بيعلموهم كمان".

وتابعت: "معدش فيه احتمال إن الأطباء اللي يلحقوا في وزارة الصحة ميكنش فيه ليهم فرصة تعليم وتدريب، دي مهنة قائمة على التعليم والتدريب المستمر، مفيش حد يلحق بالعمل في وزارة الصحة إلا لما أوفر له فرصة تدريب، الأطباء في منتهى السعادة".