قال المستشار الاقتصادي حسين شبكشي، إن المملكة العربية السعودية تقوم بالخطوة الصحيحة تجاه طرح أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب العام وسيكون الأولوية للسعوديين؛ بخلاف كونه إجراء هام وتعامل صحيح مع ذلك الأصل الهام بسبب تغير قيمتها بالسوق المتغير.

وأضاف "شبكشي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، أن الشركة تتحول منذ 10 أعوام من شركة منتجة للبترول فقط لإنتاجها للطاقة بأشكال مختلفة: "الخطورة الأكبر على أسواق النفط والشركات المصدرة والمنتجه للنفط أن يحدث انقراض اقتصادي للنفط قبل حدوث انقراض طبيعي له"، موضحا أن الفحم قد انقرض اقتصاديا ولم ينقرض طبيعيا لوجود خيارات عديدة للطاقات البديلة مثل الغاز والشمس والهواء والطاقة النووية لما عرف عنه بتلوث ناتج عن الاستخدام.

وأكد أن السعودية تدرك كون شركة أرامكوا هي "درة التاج" لديها وإذا لم يتم طرحها في للاكتتاب العام حاليا ستصبح دون قيمه خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستمثل نقله نوعيه للاقتصاد السعودي الذي يؤثر بدوره على اقتصاد المنطقة؛ وليكون لديها قدرة أكبر لتمويل المشروعات العملاقة بسبب العوائد التي ستحصل عليها من هذا الاكتتاب الهام.

وتابع: "هناك صناديق استثمارية موجودة تسمح للمستثمر الأجنبي الغير سعودي في الدخول لسوق الأسهم السعودية والاستثمار في الشركات المدرجة به ومنها شركة أرامكو، ولكن ستكون الفرصة الأكبر للسعوديين للاسثتمار في تلك الأطروحات الكبيرة".