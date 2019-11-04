أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز الفشن جنوب بني سويف، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية تم إعدادها بمنزل جدهم، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى الفشن المركزي.

وتلقى مأمور مركز شرطة الفشن بلاغا من المستشفى المركزي، باستقبال 7 أشخاص من عائلة واحدة، مصابين باشتباه تسمم غذائي، والحالة العامة متوسطة.

وتبين أن المصابين هم: " بثينة . ص. ع" 27 عاما، ربة منزل، و"رضا . ع . ص" 20 عاما، ربة منزل، و"أحمد . ع . ص" 11 عاما، طالب، و"علياء . ع . ص" 9 أعوام، طالبة، و" أحمد . ع . ص" 18 عاما، طالب، و"سارة . ع . م" 18 عاما، ربة منزل، و" محمود . ط . ع" 11 عاما، طالب، جميعهم مقيمين قرية الجفادون دائرة المركز، مصابين ادعاء تناول طعام فاسد، والحالة العامة متوسطة كما تبين من التحريات وسؤال المصابين تناولهم وجبة بطاطس وأرز، معدة بمنزل جدهم، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء شديد، وتم نقلهم للمستشفى، ولم يتهموا أحد.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4438 إداري مركز شرطة الفشن.