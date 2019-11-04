علق محمد دحلان القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، على هجوم النظام التركي عليه مؤخرًا، واتهامه والزعم بأنه وراء الانقلاب المسرحي الذي شهدته تركيا الفترة الماضية، موضحًا أنه لا يوجد عداوة شخصية بينه وبين الشعب التركي، كما أنه لم يزر تركيا مطلقًا، سوى مرة واحدة وكان مجرد عبور من المطار فقط.

وأضاف دحلان، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه ليس لديه أي صديق في تركيا لكن أصبح له أعداء بسبب نظام أردوغان وعصابته، مؤكدًا أنه تفاجأ مؤخرًا أنه أصبح على ردار الأتراك، وهذه ليست المرة الأولى.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن اتهامه بأنه وراء الانقلاب المسرحي إهانة للشعب التركي والجيش التركي وتاريخ تركيا، حيث عندما يُذكر أن دحلان رشا آلاف الجنود والجنرالات وعشرات الرتب فهي أكذوبة ليس الغرض منه إلا تشويه صورة الشعب التركي، موضحًا أن كل هذه الاتهامات أوهام من أردوغان لا أحد يعلم من أين أتى بها.