وجه محمد دحلان القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، رسالة إلى دولتي قطر وتركيا، قال فيها إن سيناء عادت إلى مصر الحبيبة والجيش يفرض فيها الأمن والسلام.

وأضاف "دحلان"، خلال حواره على قناة "العربية الحدث"، أن سيناء الآن أصبحت مثل القاهرة والدلتا، موجهًا حديثة لقطر وتركيا: "رتبوا نفسكم السيسي قاعد لكم، شئتم أو أبيتم وتعايشوا مع هذا الأمر"، موضحًا أن حجم الخراب الذي نفذته قطر في الأمة العربية يحتاج إلى 100 سنة حساب لأمراء قطر.

وأشار القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى أن الدمار والدماء التي سالت في ليبيا وكذلك الإرهاب في مصر تُسأل عنه قطر.