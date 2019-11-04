قالت وزيرة الصحة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على نتائج إجراء جراحات قواقع الأذن الأطفال؛ للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرة إلى أنه وجه بإجراء كشف مبكر لضعف وفقدان البصر.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الرئيس شدد بضرورة إجراء الكشف المبكر لاكتشاف ضعف وفقدان السمع: "لو شفت شهادة الميلاد الجديدة هتلاقي على ضهرها مواعيد التطعيمات وكشف السمع".

وتابعت: "مش هستنى الأم تكتشف إن ابنها عنده ضعف سمع وهو عنده سنتين.. بقينا بنكشف لحديثي الولادة أول ما يتولدوا كشف مبكر وبكده بنحميهم"، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر من القرارات الإيجابية التي صدرت نتيجة للقضاء على قوائم الانتظار.