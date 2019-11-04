قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يريد رجلًا عربيا لديه حد أدنى من الكرامة، حيث إن أردوغان لديه أحلام وهمية وأمراض عقلية في أن يعيد الامبراطورية التركية لاحتلال العالم العربي.

وأضاف دحلان، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن أردوغان لا يريد أن يترك ملفًا إلا وأن يضع أصبعه فيه، ربما لدى تركيا أوهام للسيطرة على مصر في لحظة وغفلة من الزمان بتولي الإخوان حكم البلاد، لكن فلسطين وقفت إلى جانب مصر وتونس بالرأي فقط ليس أكثر من هذا، وهذا مُحرم في شريعة أردوغان، الذي اعتمد من الأمة العربية على مجموعة من المرتزقة الذين باعوا أنفسهم لتركيا.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن أردوغان يعيش في حالة مرضية وهو أنه خليفة للمؤمنين، وهو مؤمن بذلك إيمانًا قطعيا، كما أن إعلاميي الإخوان على الشاشات يصفوه بـ "خليفة المؤمنين".