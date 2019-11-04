تشغيل منظومة التأمين الصحي في جنوب سيناء والأقصر تجريبيا مارس المقبل

قالت وزيرة الصحة إن وزارة الصحة تحتفل بتسجيل أول مليون مواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديدة في جنوب سيناء والأقصر سيبدأ في شهر مارس 2020، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الدولة جادة فيما يخص ملف بناء صحة المواطن المصري، مؤكدة القضاء على قوائم الانتظار خلال شهرين ويومين، وأنه لم يعد هناك أي قوائم انتظار لمرضى العمليات الجراحية، وأن أي مريض ينتظر دوره بحد أقصى 17 يوما لإجراء العملية الجراحية. وأكدت إجراء 286 ألف عملية جراحية خلال عامين و3 أشهر.