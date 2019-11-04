رد القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، على هجوم وزير الخارجية التركي عليه، واتهامه بأنه جاسوس إسرائيلي.

وقال دحلان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه ترك العمل في السلطة الفلسطينية منذ 10 سنوات، وإنه حينما كان يقاتل بجوار ياسر عرفات كان أردوغان يزور شارون في القدس المحتلة وشارون يقول له أهلا بك في القدس اليهودية وهو صامت صمت مٌطلق.

وأوضح دحلان أنه شارك في معركة النفق كمسؤول للأمن عقب فترة حكم ياسر عرفات، والتي ذهب ضحيتها 70 جنديا وضابطا فلسطينيا وأنها توقفت بعد تدخل الرئيس السابق مبارك، واتفق معهم على وقف إطلاق النار في الوقت الذي كان يقف فيه أردوغان ذليلًا أمام شارون في القدس المحتلة.