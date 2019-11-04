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الشهادة بـ1500 جنيه.. ضبط سائق بمؤهل مزور خلال تجديده الرخصة ببنها

الشهادة بـ1500 جنيه.. ضبط سائق بمؤهل مزور خلال تجديده الرخصة ببنها

 الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بميدان النهضة في مدينة الشروق

 الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بميدان النهضة في مدينة الشروق

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-11-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-11-2019 في مصر

محافظ السويس يكلف رؤساء الأحياء بشن حملات نظافة مكثفة

محافظ السويس يكلف رؤساء الأحياء بشن حملات نظافة مكثفة

أستاذ هندسة: مصر تسعى لتشجيع المستثمرين لاستكشاف الغاز والبترول

أستاذ هندسة: مصر تسعى لتشجيع المستثمرين لاستكشاف الغاز والبترول

أناستاسياديس: حددنا شروط استئناف مفاوضات تسوية القضية القبرصية

أناستاسياديس: حددنا شروط استئناف مفاوضات تسوية القضية القبرصية

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دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

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تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

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