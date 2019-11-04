أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 463 شاحنة بضائع و106 سيارات، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهما 111 شاحنة و39 سيارة، بينما تغادر العبارة "أمانة" وعلى متنها 12 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس 4 سفن وهي "القاهرة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، عزيز إكسبريس" وعلى متنها 229 شاحنة و29 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 25 شاحنة و4 سيارات، فيما شهد الميناء أمس رحلة مكوكية للسفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 92 شاحنة وسيارتان.