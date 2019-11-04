صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ جهاز مدينة دمياط الجديدة سيبدأ الأحد بعد المقبل 17/11/2019، وحتى الإثنين 9/12/2019، تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالمنطقة الساحلية (أ، ب)، ومنطقة شمال الطريق الدولي الساحلي (غرب جامعة حورس)، ومنطقة الحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضي الأكثر تميزا بمنطقة الحديقة الدولية.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: إنّه بالنسبة لقطع الأراضي بالمنطقة الساحلية (أ)، سيتم تسليم القطع أرقام (5 – 13 – 26 – 29 – 31 – 54 – 56 – 57 – 59 – 75)، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع أرقام (85 – 86 – 88 – 97 – 98 – 128 – 139 – 170 – 192)، يوم الاثنين 18/11/2019، ولقطع الأراضي بالمنطقة الساحلية (ب)، سيتم تسليم القطع أرقام (16 – 35 – 43 – من 58 : 62 – 72 – 73)، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع أرقام (76 – 82 – 83 – 85 – 86 – 95 – 96 – 97 – 159)، يوم الأربعاء 20/11/2019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنّه سيتم بمنطقة شمال الدولي الساحلي، تسليم القطع أرقام (17 – 20 – 32 – 46 – 47 – 51 – 112 – 119 – 120 – 121 – 130)، يوم الخميس 21/11/2019، وتسليم القطع أرقام (138 – 139 – 141 – 145 – 170 – 208 – 221 – 228 – 236 – 248 – 249)، يوم الأحد 24/11/2019، وتسليم القطع أرقام (253 – 258 – 272 – 298 – 300 – 305 – 306 – 308 – 309 – 328 – 329)، يوم الإثنين 25/11/2019.

وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب إلى أنّه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الحديقة الدولية (BB)، من 1 : 14، يوم الأحد 17/11/2019، ومن 15: 28، يوم الإثنين 18/11/2019، ومن 29 : 42، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 20/11/2019، ومن 57 : 70، يوم الخميس 21/11/2019، ومن 71 : 84، يوم الأحد 24/11/2019، ومن 85 : 98، يوم الإثنين 25/11/2019، ومن 99 : 112، يوم الثلاثاء 26/11/2019، ومن 113 : 126، يوم الأربعاء 27/11/2019، ومن 127 : 140، يوم الخميس 28/11/2019، ومن 141 : 154، يوم الأحد 1/12/2019، ومن 155 : 167، يوم الإثنين 2/12/2019، ومن 168 : 180، يوم الثلاثاء 3/12/2019.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنّه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الحديقة الدولية (B)، أرقام (1 – 24 – 25 – 35 – 51 – 55 – 57 – 68 – 75 – 80 – 81 – 91)، يوم الأربعاء 4/12/2019، وتم تخصيص أيام الخميس 5/12/2019، والأحد 8/12/2019، والإثنين 9/12/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وفيما يتعلق بقطع الأراضي الأكثر تميزا بمنطقة الحديقة الدولية، قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب إنّه سيتم تسليم القطع (من 1 : 5 – ومن 7 : 12 – ومن 14 : 18)، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع (من 19 : 21 – ومن 23 : 35)، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع (من 36 : 51)، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع (52 – 53 – ومن 55 : 62 – ومن 64 : 68)، يوم الأربعاء 20/11/2019، والقطع (من 69 : 71 – ومن 73 : 81 – ومن 84 : 86)، يوم الخميس 21/11/2019، والقطع (من 87 : 101)، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع (من 102 : 116)، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع (من 118 : 120 – ومن 122 : 133)، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع (134 – 135 – ومن 137 : 149)، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع (من 150 : 164)، يوم الخميس 28/11/2019، والقطع (من 165 : 174 – ومن 176 : 180)، يوم الأحد 1/12/2019، وتم تخصيص أيام الخميس 5/12/2019، والأحد 8/12/2019، والإثنين 9/12/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.