تمكنت أجهزة الأمن الإداري بجامعة بنها من ضبط "ديلر" أثناء ترويجه مخدر الحشيش داخل كافتيريا بكلية الآداب ببنها، حيث تبين أنه طالب في الفرقة الرابعة، وحرر محضر بالواقعة وجرى تسليم المتهم لقسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها ومقيم الشديه، بضبط أحد الطلاب بالجامعة وبحوزته حشيش مخدر أثناء ترويجه على زملائه بكافتيريا الكلية.

دلت تحريات المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم قان بنها، أن المتهم يدعي حافظ ا ع طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة بنها ( قسم الاجتماع ) من دائرة مركز قليوب، وأنه ضبط أثناء تواجده بكافيتريا الجامعة، وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جرام ، حال قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5677 جنح قسم شرطة ثان بنها لسنة 2019.

يذكر ان هذه الواقعة الثانية خلال أيام قليلة لضبط طلاب بحوزتهم مخدر الحشيش داخل الحرم الجامعي، حيث تمكنت أجهزة الأمن الإداري بكلية الحقوق ببنها الأسبوع الماضي، حيث عثر الأمن الإداري على مواد مخدرة يشتبه في كونها حشيش بحوزة طلاب داخل الحرم الجامعي، وجرى إبلاغ رئيس الجامعة، ولجان التحقيق، والتحفظ على الطلاب وعرضهم على لجنة بمستشفى الجامعة، وإجراء تحليل المخدرات لهم وكشف ملابسات المادة المخدرة المضبوطة معهم.

كما أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على أنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون، مع الأخذ في الاعتبار مستقبل الطلاب وحداثة سنهم.