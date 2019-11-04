أستاذ هندسة: مصر تسعى لتشجيع المستثمرين لاستكشاف الغاز والبترول

أكد الدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، أن إنتاج مصر من الغاز وصل 7.2 مليار متر مكعب، وذلك بسبب اكتشاف حقل ظهر، والذي يتوقع أن يصل الإنتاج فيه إلى لـ2.3 مليار متر مكعب مع بداية عام 2020.

وأضاف راغب، في مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أنه في سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهذا أدى إلى توفير 2 مليار دولار سنويا، بل وتحولت إلى مصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام، كما تستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عام 2021 - 2022.

وتابع أن اتفاقية ترسيم الحدود التي تم توقيعها مع قبرص واليونان، هي من ساعدت في خروج تلك الآبار للنور، وأن اتجاه الدولة الحالي لتعظيم القيمة المضافة من الغاز من خلال صناعات البتروكيماويات وتصديرها للخارج، ما يعود على مصر بإيرادات ضخمة من العملة الصعبة، إلى جانب وجود عقود مؤجلة لتصدير الغاز الطبيعي لبعض الدول.

وأشار رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إلى أن هذا القطاع يستهدف من خلال مشروع التطوير والتحديث استحداث وتطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية، من خلال تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، خاصة في المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر، الأمر الذي يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في صناعة البترول.