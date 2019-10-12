أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان من إيطاليا، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

اشتبه رجال الجمارك في الراكب "أ. م. ع"، مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم "E5 104" القادمة من برجاموا بإيطاليا.

وبتمرير أمتعة الراكب المشار إليه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأموري الفحص، تم الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

قرر سامي الزغبي، القائم بأعمال مدير الجمرك، تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب وأمتعته ذاتيًا، كشفت عن وجود 1235 عبوة من المستلزمات الطبية والأدوات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان منشأ إيطاليا أخفاها داخل جيوب الجاكت الذي يرتديه وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 44 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات التي تقدر عنها تعويضات بقيمة 239 ألف و400 جنيها.