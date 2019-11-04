افتتح الفنان الكويتي الشاب بدر الشعيبي، أولى حفلات "روتانا للصوتيات والمرئيات" و"القرية العالمية"، للموسم الـ24، في مدينة دبي، وذلك بروح وحماس شديدين، تفاعل خلالها مع الجمهور، حيث غنّى عدد من أعماله المختلفة، منهم "مرتاح، محسومة، متعبه كل الناس، ودي تسمع، شيء مختلف" وغيرها.

ووجه "الشعيبي"، على هامش الحفل، الشكر إلى "روتانا" و"القرية العالمية" على دعمهما له كونها السنة الثالثة التي يلتقي بها مع جمهور القرية، معلنا :"جمهور الإمارات له معزة خاصة عندي ومن أوائل الناس الذين غنيت لهم لذلك تربطني بهم علاقة جميلة".

وأكد أنه يستعد لإصدار ألبوم جديد، خلال الفترة المُقبلة، بالإضافة إلى تعاون مع الممثلة الكويتية شجون الهاجري في عمل مسرحي، أما عن حلمه الأكبر فيقول: "حلمي الوصول إلى العالمية باللغة العربية وبالفن الذي سأقدمه، لأن كثيرًا من جيل الشباب في هذه الأيام قد يستمع إلى الأغاني الإنجليزية دون أن يفهم ماذا يقولون فيها، لكن يستمع إليها لمجرد أن الاحساس قد وصله".