دعت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم، الى احالة عناصر الأمن الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء للتحقيق".

وأدانت المفوضية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، "استمرار سقوط الشهداء والمصابين"، داعية "القوات الأمنية الى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الأمن وعدم استخدام الرصاص الحي واحالة الأشخاص الذين أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق".

وطالبت المفوضية "كافة المتظاهرين بالبقاء في الأماكن المخصصة للمظاهرات والحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، كون ذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق"، مشددة على ضرورة "الابتعاد عن اي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين".

وكان متظاهرون غاضبون حاصروا أمس الاحد، القنصلية الايرانية في كربلاء، واحرقوا الاطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، الا ان القوات الامنية قامت بتفريقهم مما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة أخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية لدى محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" عن مصدر مسؤول فى دائرة صحة كربلاء، اليوم، قوله إن الأحداث التى شهدتها المحافظة أمس أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 13 أخرين من بينهم 9 من القوات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابيين إلي المستشفى فورا لتلقى العلاج .

وكان المتظاهرون العراقيون في مدينة كربلاء، قد رشقوا مبنى القنصلية الإيرانية بالحجارة،بعد أن طوقوها من عدة جهات، وأضرموا النيران في أحد جدرانها.

من جانبه، كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف، اليوم، عن احتمالية تعرض جسر الجمهورية وسط العاصمة "بغداد"، الذي يفصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية للانهيار.

وقال خلف، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن "الجسر الذي تقف على طرفيه القوات الأمنية والمتظاهرون لم يعد آمنا"، مضيفا إن المهندسين الخبراء الذين كشفوا عليه قالوا إن الجسر معرض للانهيار.

وأشار خلف، إلى أن "هناك من تعمد حرق أجزاء من الجسر ولدينا صور كاملة بذلك"، موضحا أن هناك إهتزازا في الجسر ينذر بوضع خطر.