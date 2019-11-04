أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك فتح باب الترشح لعدد من الوظائف الإدارية الأخرى بخلاف وظائف المعلمين لتسجيل الطلبات على البوابة الإلكترونية.

وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

- أمين معمل.

- أمين مكتبة.

- باحث تنمية.

- باحث شؤون عاملين.

- باحث قانوني.

- سكرتارية.

- محاسب.

- محقق.

- مشرف أمن.

- مشرف خدمات.

الشروط والأحكام الخاصة بالوظائف فهي كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها (في حالة وظائف الإداريين والفنين والعمال).

- يجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها.

- يجب أن يكون المتقدم لائق طبيًا لأداء الوظيفة المتقدم إليها.

- يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

- يجب أن يكون المتقدم مسجل بالنقابة المنتسب إليها (غير ساري على المتطوعين).

- يجب ألا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة (تعيين أو تعاقد).

- يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المستندات المطلوبة للتقديم

المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد المميكنة.

بطاقة الرقم القومي سارية.

قيد عائلي من الدرجة الأولى لوالد مقدم الطلب (غير ساري على المتطوعين).

صحيفة حالة جنائية.

صورة شخصية (خلفية بيضاء).

شهادة طبية تنص على أنّ المتقدم لائق طبيًا للوظيفة المتقدم إليها.

شهادة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.

مستند إثبات محل الإقامة في حالة الاختلاف عن الرقم القومي (إيصال كهرباء / غاز / مياه / هاتف / عقد إيجار موثق).

ويجب على المتقدم رفع المستندات في صورة ملفات ضوئية بامتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

والتسجيل بالبوابة الإلكترونية متاح بشكل دائم ولا يوجد مدة محددة لاستكمال البيانات ورفع المستندات، ويمكن للراغبين التسجيل من خلال الموقع الذي خصصته الوزارة من هنــــــا.

ويمكنك التعرف بالصور والفيديو على طريقة التسجيل بالموقع الإلكتروني من هنـــــــــا.