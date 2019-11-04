قال وزير الطيران المدني إنّ مسؤولي قطاع الطيران المدني الإنجليزي أعربوا عن انبهارهم بالتطور الأمني في الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، مشيرا إلى أنّ كل من شاهد أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الدولي، أعرب عن سعادته وانبهاره بما تم على أرض الواقع، إذ تم تصميم منظومة أمنية لتتبع للراكب منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين.

وأضاف: "الإنجليز أول من شاهدوا إنجازاتنا على أرض الواقع بمطار شرم الشيخ الدولي وانبهروا، ونتمنى أن نواصل تقدمنا في أعمال التطوير والصيانة، وإحلال البنية التحتية بجميع المطارات المصرية".

ووجّه وزير الطيران المدني خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، الشكر لجميع رؤساء الشركات التابعة لقطاع الطيران المدني، مشيرا إلى أنّ إجمالي أعمال التطوير للمرحلة الأولى لأعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الدولي تصل إلى 600 مليون جنيه، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية خلال أيام.

وشملت أعمال التطوير التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في الموسم الشتوي الحالي المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الطيران المدني أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، إضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.

وتشمل أعمال التطوير أيضا المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، ما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.