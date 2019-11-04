شنت مديرية الصحة بالبحيرة، حملات مكثفة للتفتيش على الصيدليات المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بالمديرية.

وصرح الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للصيدليات المخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 90 محضراً، فيما بلغت عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لعدم وجود مدير 18 محضراً، وعدد المحاضر الإدارية التي تم تحريرها لمخالفة عدم وجود مدير 146 محضراً.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لأسباب أخرى كتنفيذ قرار النيابة العامة "محاضر فض أختام" مخالفة لافتة صيدلية بلغت 44 محضراً، فيما بلغ عدد المحاضر التى حررت لمؤسسات صيدلية لوجود أدوية مهربة بها 28 محضراً، كما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 9 مؤسسات، أما المؤسسات التي تم ترخيصها فبلغت 15 مؤسسة.