قامت منال الغندور رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بشن حملة على المقاهي التى تستقبل الطلبة وقامت بمداهمة كافية بجوار مركز الشرطة، ولاحظت وجود عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات في آوقات الدراسة تتراوح آعمارهم ما بين 12 إلى 15 سنة.

وقال بيان أصدرته رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، إنه تم تسليم الطلبة إلى أولياء أمورهم لعدم تكرار هذة الواقعة مرة آخرى وسوف يتم المتابعة بصفة مستمرة على جميع الكافيهات للحد من هذة الظاهرة السيئة. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الكافية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لعودة الانضباط بالشارع ومحاربة ظاهرة تسرب الطلبة والطالبات من المدارس في أوقات المدرسة والجلوس على الكافيهات.