أعلن الفنان الكبير محمد صبحي عودته للمسرح بعرض مسرحي جديد بعنوان "أنا والنحلة والدبور"، وسيتم عرضها قريبًا.

ونشر الفنان محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بوستر المسرحية الجديدة معلقا: "قريبًا جدًا جدًا مسرحية أنا والنحلة والدبور".

وتقرر عرض المسرحية أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، على مسرح محمد صبحي بمدينة "سما سنبل".

المسرحية من بطولة وإخراج محمد صبحي، ويشاركه البطولة كل من سماح السعيد، وعبدالرحيم حسن، ومن تأليف أيمن فتيحة، والذي كتب بعض المسلسلات الإذاعية من قبل مع كبار الفنانين.

وكان الفنان محمد صبحى أعلن التحضير والاستعداد لاحتفالية ضخمة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء فرقته المسرحية عام 1969، والذي سيكرّم خلالها كل خريجي مدرسة محمد صبحي المسرحية، وذلك حسبما صرح خلال افتتاحه مسرحه الجديد بمدينة سما سنبل للفنون والزهور.