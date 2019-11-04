قال الدكتور مدحت مختار، أستاذ اتصالات بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، ورئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سابقا، إن التكليف الذي تلقته الوكالة بإطلاق قمر طيبة 1 جاء منذ 6 سنوات؛ بينما لم يتم الإعلان عنه إلا في الوقت الراهن، بسبب رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإفصاح عن المشروعات إلا بعد استكمالها أولا.

وأضاف "مختار" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من الأقمار الصناعية التابعة للدول الكبرى فوق سطح الأرض أدى إلى ازدحام المجال الفضائي بها؛ حيث تسعى مصر حاليا لمواكبة ذلك التقدم ووضع قمر "طيبة 1" بجوارها حتى تكون في مصاف تلك الدول، موضحا أن ذلك الإجراء استلزم التنسيق مع 111 دولة ومشغلا للأقمار الصناعية، حتى يفسحوا المجال للقمر الصناعي المصري الجديد.

وأكد أن إصرار القيادة السياسية بالتواجد مع مصاف تلك الدول دفع الوكالة للاستعانة بلجنة للتفاوض مع تلك الدول حتى يتم وضع القمر المصري بجوار تلك الأقمار الدولية، مشيرا إلى أن الجدوى الاقتصادية للقمر المصري ستتمثل في 2% لصناعة الأقمار الصناعية؛ و3% لإطلاق الأقمار الصناعية، و48% من تلك الجدوى تتمثل في تقديم الخدمات: "إحنا داخلين علشان نقدم الخدمات".