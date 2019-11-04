قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن المعارك العمالية لن تنتهي عند قانون العمل، مؤكدا أنه لابد من وسائل ضغط للحصول على مكتسبات عمالية.

وأضاف طلعت خليل، خلال ندوة لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، أن مصر لن تتقدم إلى الأمام الا بالقطاع الخاص، فهو قطاع منظم ويحترم القوانين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون الذي نحن بصدده لابد أن يشمل آلية للأجر العادل، مؤكدا أنه كلما كان هناك أجر عادل كان هناك دفعة اقتصادية قوية.

وأشار خليل إلى أن قانون العمل اقتصادي، ولابد أن تكون حزمة القوانين الاقتصادية متكاملة في ما بينها.