وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم فى إطار المخطط الشامل لتطوير التعليم فى مصر، على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسى والجامعى، لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، وتناول الاجتماع آخر جهود الوزارة فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسى فى مصر بمختلف مراحله، فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة، التى تهدف إلى بناء الإنسان المصرى، وصقله أكاديمياً ومعرفياً، كما عرض الوزير جهود تطوير منصة بنك المعرفة المصرى، والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر، فضلاً عن إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربى والأفريقى ليصبح نموذجاً ملهماً.

وأوضح المتحدث أن وزير التعليم استعرض كذلك عملية تطوير المناهج الدراسية، بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال، كما تطرق إلى الخطوات التنفيذية الجارى اتخاذها من قبل الوزارة لحل مشاكل كثافة الفصول المدرسية، بالإضافة إلى تطورات المشروع القومى للقراءة، الذى يهدف إلى تنظيم مسابقات على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة القراءة وأهميتها فى إطار عملية بناء الإنسان المصرى.

وفيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مراحل التعليم الأساسى، عرض الوزير نتائج تجربة المدارس اليابانية فى مصر، موضحاً أن الوزارة تعاقدت مؤخراً للاستعانة بـ15 خبيراً يابانياً للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية، التى تم إنشاؤها بالمناطق التعليمية المختلفة، لضمان ثبات واستمرارية جودة التعليم على ذات المعايير اليابانية العريقة.

الرئيس يشدد على ضرورة الالتزام بالجداول المقررة لتنفيذ مشروعات المدن الجديدة بأعلى معايير الجودة

كما وجه الرئيس، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات السكنية، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، ومراعاة التوازن فى مساحة وانتشار المشروعات العمرانية الجديدة فيما بين الأقاليم الرئيسية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الإسكان عرض كذلك الموقف التنفيذى لمشروعات مدن المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، والفشن الجديدة، والعلمين الجديدة، بما فيها المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية والحى اللاتينى بالمدينة، وكذا مشروع جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة لوزان السويسرية للفنادق.