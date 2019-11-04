قال وزير الطيران المدنى إنه سوف يلتقى الأسبوع المقبل بمسئولين روسيين لبحث تنشيط وعودة حركة السياحة الروسية إلى مختلف المطارات الإقليمية السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة، أسوة بالخطوط الجوية البريطانية.

وأكد، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، اليوم، إن مسئولى قطاع الطيران المدنى الإنجليزى أعربوا عن انبهارهم بالتطور الأمنى فى الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، مشيراً إلى أن كل من شاهد أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الدولى، انبهر بما تم على أرض الواقع، إذ تم تصميم منظومة أمنية لتتبع الراكب منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين.

وأضاف: «الإنجليز أول من شاهدوا إنجازاتنا على أرض الواقع بمطار شرم الشيخ الدولى وانبهروا، ونتمنى أن نواصل تقدمنا فى أعمال التطوير والصيانة، وإحلال البنية التحتية بجميع المطارات المصرية».

600 مليون جنيه تكلفة أعمال المرحلة الأولى لتطوير مطار شرم الشيخ

وأضاف وزير الطيران المدنى أن إجمالى أعمال التطوير للمرحلة الأولى بمطار شرم الشيخ الدولى تصل إلى 600 مليون جنيه، على أن يتم البدء فى المرحلة الثانية خلال أيام.

وشملت أعمال التطوير التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنوياً، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، إضافة إلى تنفيذ جميع أعمال التطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.

كما تشمل أعمال التطوير أيضاً المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة فى ظل الكثافة التى يشهدها المطار حالياً، ما يساهم فى انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.