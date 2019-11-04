قدم الوزراء في الأردن الاثنين استقالاتهم لرئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا لتعديل سيكون الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 يونيو 2018، كما أفاد مصدر رسمي.

وذكر وكالة الأنباء الرسمية أن الرزاز "طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة".

ونقلت عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وكان الرزاز أجرى في التاسع من مايو الماضي تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بـ21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر العام الماضي.

وكان التعديل الأول في 11 أكتوبر من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل. ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت 10 مليارات دولار.