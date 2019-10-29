أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي "خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب".

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله أجرى الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، أكد خلاله إن "قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب".

وأضاف الملك إن "الإرهاب عدو مشترك يستهدف الأبرياء دون تمييز، وأنه عدو يستهدف أيضا استقرارنا وقيمنا الإنسانية".

وشدد الملك خلال الاتصال على إن "الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن في محاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا، وسيبقى عضوا رئيسيا وفاعلا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش".

كما عبر الملك عن "تقديره لاستذكار الرئيس الأمريكي، للشهيد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، في كلمته التي أعلن فيها عن مقتل زعيم داعش".

وبحسب البيان شدد الملك وترامب خلال الاتصال، على "متانة العلاقات التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأحد مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.

وقال ترامب إن البغدادي الذي نصب نفسه "خليفة" على "دولة إسلامية"، قتل "مثل كلب".

وفي أوج توسعها عام 2014 تحكمت هذه "الدولة" بمصائر سبعة ملايين شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق.

وكان تنظيم داعش أعلن في الثالث من فبراير 2015 عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان احتجزه منذ 24 ديسمبر اثر اسقاط طائرته في سوريا، حرقا وهو حي.

وشهدت المملكة منذ 2016 اعتداءات أدت الى سقوط عدد من عناصر الاجهزة الامنية وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية اثنين منها.

وشارك الاردن في التحالف الدولي الذي قادته واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي كان يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.