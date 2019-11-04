قالت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد طب القاهرة "قصر العيني"، إنه تم ضبط وإحالة 3 موظفين من الأمن الإداري التابع للمستشفيات في واقعة سكب الزيت على مقاعد العيادات، موضحة أنه تم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات من قبل النيابة العامة.

وأكدت صلاح لـ"الوطن"، أنه في حالة ثبوت فعلهم "غير المبرر" من قبل النيابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وفقا للوائح وقوانين نظم العمل، مؤكدة أنها قد تصل للفصل النهائي من الجامعة.

وأبدت عميدة الكلية دهشتها من ذلك التصرف "الشنيع" وفق ما صرحت به لـ"الوطن" قائلة: "لا منطق وعقل يصدق ذلك، وصعقت لما رأيت المنظر، ومش عارفة ليه عملوا كدا".

عميدة الكلية: 3 موظفين سكبوا الزيت

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام أحد موظفي الأمن الإداري بمستشفى قصر العيني القديم بإلقاء الزيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أحال عددا من موظفي الأمن الإداري بمستشفيات قصر العيني للتحقيق وإيقافهم عن العمل، بسبب سكب الزيوت على المقاعد والاستراحات المخصصة لانتظار المرضى وذويهم خارج العيادات.

وكلف "الخشت" وفق بيان صادر عن الجامعة، بتنظيف المقاعد على وجه السرعة، مؤكدا أن بقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة واحدة فور العلم بها.