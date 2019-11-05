أحداث متسارعة تشهدها قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يناقشها الكونجرس الأمريكي، وأعلن ترامب رفضه عرضا من محامي العميل، الذي سرّب محتوى محادثته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي كانت سببا في اتخاذ إجراءات العزل ضده، بتقديم إجابات مكتوبة لأسئلة المشرّعين الجمهوريين، مؤكدا ضرورة حضوره شخصيا أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع "تويتر": "قدّم المسرّب معلومات مغلوطة، وتعامل مع السياسي الفاسد شيف"، مؤكدا أنه يجب إحضاره إلى الكونجرس للإدلاء بالشهادة، الإجابات المكتوبة ليست مقبولة، وأنه "ليس هناك مسرّب، هناك شخص ما له أجندة ضد دونالد ترامب.. لدينا نص المكالمة، هذه مهزلة ولا ينبغي لأي جمهوري أن ينسى ذلك".

قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ترامب ليس له أي سلطة على الكونجرس، ولا يملك القدرة على التدخل في قراراته، موضحا أن رغبة الرئيس الأمريكي في حضور مسرب المكالمات ورفضه أي طريقة أخرى للإدلاء بشهادته لن يؤخذ في عين الاعتبار.

وأضاف هريدي، لـ"الوطن"، أنه من المحتمل أن ترفض المحكمة كشف هوية مسرب المكالمات للرئيس للأمريكي، أو من هم المتعاملين معه من داخل الأجهزة الأخرى أو كيفية حصوله على هذه التسجيلات حفاظا عليه، وسبق وأن نفذ الكونجرس مثل هذه الإجراءات أكثر من مرة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن عملية عزل الرئيس الأمريكي تمر بعدد من الخطوات ليست بالقليلة وبحاجة إلى كثير من الوقت، حيث يحول الأمر لمجلس الشيوخ، وإذ أقر أن ترامب أخطاء، تتحول إلى محاكمة يتولي رئاستها رئيس المحكمة العليا الأمريكية، ويطلب من ترامب توكيل محاميا للدفاع عنه، وتقرر المحكمة إذ كان قد عارض الدستور الأمريكي أم لا.

بينما قال سيد مجاهد الباحث في الشؤون الأوروبية، إنه من المستبعد أن يقبل الكونجرس طلب الرئيس الأمريكي بحضور الشخص المسؤول عن تسريب مكالمات ترامب مع نظيره الأمريكي، وذلك حفاظا عليه وعلى ضمان سير التحقيقات، موضحا أنه سبق وأن أجرى الكونجرس تحقيقات دون الإفصاح عن هوية أحد الأطراف.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، أن الديمقراطيون يستخدمون "العزل"، للضغط على الرئيس الأمريكي وتهديده به، من خلال توجيه اتهام له بالإخلال بالأمن القومي الأمريكي، والتي سبق وأن حاولوا استغلالها في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.