تفاصيل 10 ساعات في مطاردة قاتل باسم فكري بجبال قنا وسوهاج وأسيوط

بعد أقل من 5 أيام على استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث قوص، نجحت أجهزة الأمن بقنا بالتعاون مع مديرية أمن أسيوط، في قتل وليد محمد صديق، وشهرته "وليد البح" زعيم تشكيل عصابي للإتجار في الأسلحة والمخدرات، والمتهم الرئيسي في الحادث بعد مطاردة استمرت 10 ساعات في المناطق الجبلية الوعرة ما بين محافظات قنا وسوهاج وأسيوط.

وردت معلومات للواء محمد ضبش مدير المباحث، بتمكن وليد محمد صديق، عامل، ومقيم بقرية البراهمة بمركز قفط- وهو المتهم الرئيسي فى حادث استشهاد المقدم باسم فكرى، في تبادل إطلاق النار مع أعضاء التشكيل العصابى الذى يقوده المتهم- من الهروب إلى المناطق الصحراوية الوعرة واتجاهه شمالا والمتهم صادر ضده 24 حكما وأوامر ضبط وإحضار فى قضايا إتجار فى الأسلحة والمخدرات والقتل والشروع في القتل والخطف والسرقة بالإكراه.

وتم تشكيل قوة قادها العميد عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا والعميد أمين سند رئيس المباحث الجنائية بقنا، بإشراف اللواء مجدى القاضى، مدير الأمن، وبالتعاون مع مديريتى أمن سوهاج وأسيوط، حيث تم تتبع المتهم بأحدث الأجهزة ومطاردته طوال 10 ساعات فى المناطق الصحراوية الوعرة حتى نجحت القوات فى تحديد مكانه فى منطقة صحراوية وعرة ما بين محافظتى سوهاج وأسيوط، وعقب دخوله عدة كيلو مترات فى محافظة أسيوط قامت القوات بالهجوم عليه حيث بادر المتهم بإطلاق النيران بكثافة وحدث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل المتهم.

كان المقدم باسم فكرى قد استشهد عقب إلقائه القبض على أحد أفراد التشكيل العصابى الذي يقوده وليد البح الذى قام بالاشتراك مع آخرين بإطلاق النار على القوة، وتم قتل 3 عناصر إجرامية.