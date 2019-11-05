كشفت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية الطب بقصر العيني، تفاصيل سكب زيت على أماكن انتظار أهالي المرضى بالمستشفى وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت عميدة كلية الطب إن هذه المقاعد بجوار العيادات الخارجية للنساء وأمام مستشفى النساء.

وكشفت صلاح أن من وضع الزيت هم موظفو الأمن بسبب عدم قدرتهم على إخراج الأهالي من أمام المستشفى وأن أهالي المرضى حاولوا المبيت في المقاعد خلافًا للتعليمات وأن أفراد الأمن أبلغوها وأنهم وضعوا "زيت موتوسيكلات" على المقاعد ليغادر أهالي المرضى المنطقة لمخالفة وجودهم للتعليمات.

واستنكرت عميدة كلية الطب ما فعله أفراد الأمن قائلة: "أنا مش متخيلة إن حد يفكر كده طبعا وحاجة غريبة"، مشيرة إلى أنهم حاولوا إزالته لمدة 3 ساعات بسبب لزوجته وتسببه في رائحة كريهة.

وتابعت: "أنا فضلت واقفة أنا والمدير العام وأنا كنت هتجنن وأنا ليا إن المكان ينضف وكنت موجودة وفضلنا ننضف فيها 6 ساعات عشان ترجع تاني لملمسها الطبيعي".

وأشارت عميدة الكلية إلى أنها أصدرت قرارا بتحويل مدير الأمن بالكلية وأفراد أمن الواقعة للتحقيق وأنها أصدرت مذكرة لرئيس الجامعة لإيقافهم عن العمل، مشددة على عودة الشيء لأصله وتنظيف المقاعد مرة أخرى.