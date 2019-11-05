"ادخل شوف الفرخة اللي دبحتها".. القصة الكاملة لمقتل عروسة في الصباحية

شهد شهر يوليو الماضي، جريمة بشعة هزت المنوفية، كونها واحدة من أصعب الجرائم خلال الأونة الأخيرة، حيث توجهت أسرة عروسة إلى منزل الزوجية صباح ليلة الزفاف "الصباحية"، من أجل تهنئتها، ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها، فيما لم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وعاينت النيابة موقع الحادث، وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها)، التي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الجثة.

فيما قالت مصادر أمنية، إن شقيق ووالد عروس المنوفية المقتولة، أدليا بأقوالهما أمام النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها بشأن الحادث، كما استمعت النيابة لأقوال كل من له علاقه بالقضية، من شهود ومبلغين.

كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضافت المصادر الأمنية، أن أسرة العروس المجني عليها تتهم زوجها، الموجود بأحد المستشفيات، بقتلها، لتقرر النيابة التحفظ عليه، لتؤكد بعدها مصادر داخل مستشفى بنها الجامعي أن المستشفى استقبل المتهم بقتل زوجته، بعد ساعات من زفافهما، كما أشارت المصادر إلى أنه مصاب بجرح نافذ في البطن.

ابن خال العروسة القتيلة: العريس كان إنسانا في قمة الاحترام

وقال حسن الشرقاوي، ابن خال العروس القتيلة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، إن عريس ابنة عمه القتيلة كان إنسانا في قمة الاحترام والخلق ويعمل في المحاماة، واستمرت خطوبتهما مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

أهل العريس: سبب الواقعة فشل العريس في ليلة الدخلة وخاف يتفضح

كما كشف مقربين من أسرة المريض المتهم، عن أنه روى تفاصيل واقعة القتل وأسباب إقدامه على تخلصه من زوجته بعد ساعات من زفافهما، عن أنه فشل ليلة الدخلة ولم يستطع القيام بواجباته الزوجية، وأن المجني عليه لم تمهله وقته، ما جعله يخاف من الفضيحة عند زيارة الأهل والأقارب في الصباحية.

نقل قاتل زوجته ليلة الصباحية لمستشفى الأمراض العقلية

محطة أخيرة وصلت إليها القضية أمس، حيث قررت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الخامسة، المنعقدة بمحافظة المنوفية، تأجيل نظر القضية، لجلسة الثاني من يناير المقبل، وأمرت بإيداع الزوج ويدعى "م. ع" المتهم، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامته العقلية، بعد طلب من المحامي الخاص به، كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدته وشقيقته التوأم في القضية للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل.