شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الحالي، وتقدم "الوطن" سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والإسكندرية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.94 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي HSBC

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 17.86 جنيه للشراء، و18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.95 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.92 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.