أعلن وزير القوى العاملة، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ومعهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، يقبل فرع المعهد بالإسكندرية غدا الأربعاء، طلبات راغبي التدريب على 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلي على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، حيث تقدم المستندات والمقابلات شخصية.

كما تقدم الطلبات والمستندات والمقابلات بالنسبة لفرع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة بعد غد الخميس.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المهن التي سيتم التدريب عليها في فرعي القاهرة والإسكندرية تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات ، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددي P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.

وأشار إلى أنه يشترط فى الطالب المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث أن مواعيدها صباحاً ومساءً.

كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال وزير القوى العاملة: يتم قبول الطلبات المتقدمين كل خميس لمدة شهر بدأت بالنسبة لفرع القاهرة 17 نوفمبر الماضي، وتنتهي 14 أكتوبر الجاري بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه - الساحل ـ شبرا، بحيث تقدم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور.

أما بالنسبة لفرع معهد السالزيان بالإسكندرية فقد بدأت 23 نوفمبر الماضي، وتنتهي 20 أكتوبر الجاري، بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية.