أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 367 شاحنة بضائع و85 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 78 شاحنة و14 سيارة، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 43 شاحنة و11 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 111 شاحنة و39 سيارة وغادرت السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 32 شاحنة و12 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارتين، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية لثلاث سفن وهي بابل، ايلة، بريدج وعلى متنهم 78 شاحنة و7 سيارة.