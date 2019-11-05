شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم حملة مكبرة على أماكن تصنيع حلوى المولد، وأسفرت عن إغلاق 4 منشآت لتصنيع هذه الحلوى لمزاولة نشاطها دون تراخيص عمل.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أنه جرى المرور على 34 منشأة لتصنيع حلوى المولد في إطار احتفالات المولد النبوي، وتم رصد 4 منها تعمل بدون تراخيص مما استدعى لإغلاق هذه المنشآت.

وأضاف أبو المجد، أنه تم سحب 103 عينات من الحلوى المصنعة، وتقرر إعدام 675 كيلو جرام منها، وتحرير 53 محضراً.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ووقف الإجازات والراحة لجميع العاملين بأقسام الطوارئ، مضيفاً أنه تم التأكيد على توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد أطباء قسم الطوارئ حتى الانتهاء من الاحتفالات.

وأشار إلى أن الصحة تشن حملات على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها وطريقة تصنيعها وحفظها جيداً لعدم تعرض المواطنين، لأضرار صحية نتيجة التصنيع المخالف لحلوى المولد.