أصدرت إدارة الشؤون الصحية بالقليوبية قرارا بإعدام 341 كيلو من منتجات حلوى المولد المختلفة، لكونها فاسدة، مخاطبة الجهات المعنية بمذكرة لغلق 10 منشآت غير مرخصة.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بصحة القليوبية بأماكن تصنيع الحلوى بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، لضمان تقديم سلعة آمنة للمواطنين.

كما تم خلال الحملة المرور على 31 منشأة ما بين محلات تصنيع ومحال تداول الحلوي، تم سحب 184 عينة من منتجات الحلوى المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 18 محضرا للقرار لعدم استيفاء المنشآت لشروط النظافة الصحية، وتحرير 27 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.