تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - صاحب مكتب استيراد وتصدير "مقيمان بدائرة القسم") حال استقلالهما سيارة "قيادة وملك الأول" وبحوزتهما (181.600 ألف جنيه مصري - 9905 دولار أمريكي - 2 ماكينة فيزا مشتريات - 185 كارت فيزا خاصين ببنوك بذات الدولة).

بمناقشتهما أقر الأول بأن كروت الفيزا المضبوطة بحوزته خاصة بمواطنين من دولته، والتى تحوى حسابات بالدولار ، وقيامه بتهريبها داخل البلاد بقصد سحب تلك المبالغ من البنوك المصرية بالإشتراك مع المتهم الثاني، عن طريق إجراء عمليات شراء وهمية باستخدام ماكينتي المشتريات المضبوطة بحوزتهما، وقيامه عقب ذلك بتهريب تلك الأموال إلى دولته مرة أخرى، وبمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بتحصله على ماكينتي المشتريات من شخصين نظير تحصلهما على مبلغ مالي "جارى تحديدهما وضبطهما".