أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته، بالمكالمة التي جمعته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنهما تناولا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة".

وأكد رئيس الجمهورية، على ثقته الكاملة في هذه الرعاية، واصفًا إياها بـ"الكريمة"، والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية.