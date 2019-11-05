تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات افتتاح ورشة عمل رحلة "fam trip" إلى الإسكندرية، والتى تنظمها الغرفة التجارية، بغرض تنشيط السياحة إلى الإسكندرية في فصل الشتاء .

وقال محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إنه من المقرر أن يحضر مديري 60 شركة سياحية من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من أجل دعم وتنشيط السياحة خلال فترة الشتاء.

وتابع "سعد"، أنه خطة تنشيط حركة السياحة في الإسكندرية يجرى من خلال وضع برامج زيارات لأفواج سياحية متعاقدة مع تلك الشركات، مشيرا إلى أنه تستمر أعمال المؤتمر نحو 4 أيام، يتخللها زيارات لكافة المواقع السياحية والأثرية بالمدينة الساحلية.